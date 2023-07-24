Численность сил на базах американцев в Сирии увеличилась с 500 до 1,5 тыс. военных

Командование США перебросило дополнительную военную технику и материально-технические средства из Ирака на свои базы в Сирии. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan, ссылаясь на источники в оппозиционных группировках. По их информации, несколько военно-транспортных колонн пересекли пограничный пункт «Эль-Валид» и въехали на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

Вместе с бронетехникой в Сирию была переправлена большая группа американских военнослужащих. По данным издания, их численность с 15 июля увеличилась с 500 до 1,5 тысячи человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии» (СДС), в то время как другие осуществляют охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор.

Большая часть пограничных районов на северо-востоке Сирии в настоящее время находится под контролем курдов. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом регионе.

При бывшем президенте США Дональде Трампе численность войск в Сирии была сокращена до 500 человек. Однако сейчас под предлогом борьбы с активизировавшимися террористическими группами, в том числе «Исламским государством» (запрещено в РФ), американское командование снова увеличивает свое военное присутствие в Сирии.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.