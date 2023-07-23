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В Госдуме рассказали, о чем Украина попросит Запад после поставки F-16

Депутат Журавлев: Запад начнет снабжать Украину ядерными боеголовками после поставки F-16

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Слова Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что поставка Украине истребителей F-16 займет несколько месяцев, являются «отвлекающим маневром». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат отметил, что российское ПВО способно справиться с такими истребителями.

«Украина непременно получит все, чего требует, и все эти ужимки западных политиков, которые, будто бы, все еще решают, давать ли ВСУ истребители F-16 или нет, — не более, чем отвлекающий маневр. Но и российское ПВО все это время не теряло времени даром — мы уже и HIMARS перехватываем, и хваленые британские дальнобойные Storm Shadow. Вообще-то каждый российский комплекс С-300 поражает одним залпом сразу 36 воздушных целей, и можно легко подсчитать, сколько раз ему нужно будет выстрелить, чтобы сбить все F-16, что способен поставить Украине Запад, во всей Европе сейчас порядка 700 самолетов такого типа», — сказал он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»


 
По словам Журавлева, после поставки Киеву истребителей F-16 Запад начнет снабжать ВСУ ядерными боеголовками, чего России следует избегать «всеми возможными способами».

«Этим не ограничатся, и следующим этапом, уверен, начнут снабжать  ВСУ еще и тактическими ядерными боеголовками. Вот этого нам всеми возможными способами следует избежать, ведь понятно, что киевский режим не остановит даже вероятность ядерной катастрофы», — подчеркнул он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинская сторона получит истребители F-16, но поставки самолетов могут занять несколько месяцев. Он уточнил, что даже если бы подобное решение было бы принято завтра, то прошло бы несколько месяцев перед их использованием ВСУ. По словам Блинкена, необходимо сфокусироваться на том, чтобы в момент доставки украинцы были должным образом подготовлены для использования истребителей.

До этого в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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