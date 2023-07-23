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В ВС РФ заявили, что солдаты ВСУ рассказали о минусах подготовки НАТО

Командующий ВС РФ: в ВСУ видят разницу между подготовкой НАТО и «советской школой»

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Sofiia Gatilova/Reuters

Командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил в эфире «Россия 1», что пленные украинские военные рассказали о разнице между подготовкой военных в НАТО и «советской школой».

«Рассказывают ребята пленные ВСУшники: «Ну, что, мы туда приехали, в Германию. Приехали в Германию, готовили прибалты, готовили. Чему они нас учили. Патронов было мало. В основном, тактическая медицина и штурм какого-то здания, которое они там за три недели устали штурмовать». А такого определенного там целевого подхода к подготовке бойца всестороннего штурмовика нет», — отметил российский военный.

Мордвичев добавил, что украинские солдаты, прошедшие «советскую школу», понимают разницу подходов к подготовке военных в НАТО и в СССР.

До этого командующий группировкой войск «Центр» заявил в эфире «Соловьев Live», что инструкторы из стран НАТО на Украине действуют в рядах ВСУ в основном как заградотряды.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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