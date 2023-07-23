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Производство боеприпасов для поставленных Киеву ЗСУ Gepard запущено в ФРГ

Bild: в Германии начато производство боеприпасов для переданных Киеву ЗСУ Gepard

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Hans-Hermann Buhling/Wikipedia

Производство боеприпасов для поставленных Киеву зенитных самоходных установок Gepard запущено в ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в оборонном концерне Rheinmetall.

По данным издания, первые снаряды вскоре должны поступить в фронтовые подразделения. Чтобы восполнить острую нехватку боеприпасов, Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую производственную линию на своем предприятии в Унтерлюсе.

Как отмечает газета, Украине срочно нужны эти 35-миллиметровые боеприпасы для 40 поставленных Германией зенитных самоходных установок. Оружейный концерн Rheinmetall произведет 300 тысяч, а в этом году поставит 40 тысяч.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии НАТО и боевых самолетов.

По его словам, Украина не до конца решила некоторые вопросы относительно дефицитных видов оружия. Украинский лидер отметил, что вопрос поставок оружия зависит от США.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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