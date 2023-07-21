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Белый дом оценил потери Украины во время контрнаступления

Помощник Байдена Салливан назвал значительными потери Украины при контрнаступлении

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Evgen Kotenko/Global Look Press

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время контрнаступления оказались значительными. Об этом он сообщил на форуме в Аспене, передает РИА Новости.

«Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении», — сказал Салливан. По его словам, наступление украинской армии идет тяжело, при этом подчеркнув, что ранее Вашингтон предупреждал, что оно будет таковым.

Помощник Джо Байдена также заявил, что ВСУ пока не использовали в боях все имеющиеся силы и ждут подходящего момента. В свою очередь Вашингтон консультирует их по этому вопросу, однако окончательное решение должно принимать украинское руководство, добавил он.

Ранее спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил об отсутствии продвижения украинских войск в боях под Артемовском.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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