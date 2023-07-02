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Российские войска нанесли удар по наступающим украинским подразделениям

Минобороны: на Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли огневое поражение украинской армии

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Алексей Майшев/РИА Новости

На Южно-Донецком направлении подразделения Вооруженных сил России нанесли огневое поражение украинской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районах между Равнополем и Макаровкой», — сообщил Чехов.

Кроме уничтоженной живой силы, российские артиллеристы также поразили минометный расчет, уничтожили гаубицу «Мста-Б», а авиация накрыла несколько подразделений ВСУ в районе Урожайного, Макаровки и Новодонецкого.

Минобороны России до этого сообщило о неудачных попытках наступления ВСУ на трех направлениях.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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