Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Не соображает, что делает»: Трамп высмеял Байдена, перепутавшего Украину с Ираком

Трамп уличил спутавшего Украину с Ираком Байдена в некомпетентности

Американский лидер Джо Байден, недавно спутавший Украину с Ираком, может привести страну к третьей мировой войне из-за собственной некомпетентности.

Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, припомнив действующему главе Белого дома его оговорки.

«Джо Байден подводит нас на грань третьей мировой войны, потому что он ни черта не соображает, что делает.

Нельзя по ошибке назвать Украину Ираком, и, разумеется, нельзя это сделать дважды», — цитирует Трампа Life.ru.

Ранее президент США Джо Байден во время брифинга перед Белым домом он сделал целый ряд абсурдных заявлений, в частности перепутав Украину и Ирак.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях