Гладков сообщил о снижении интенсивности обстрелов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины 30 июня выпустили по региону в общей сложности 23 снаряда.

Так, в Белгородском районе по селу Солнцевка ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Без последствий обошлось и в хуторе Старый в Волоконовском районе, который был обстрелян из миномета.

⠀⠀

В Шебекинском городском округе по хутору Панков ВСУ выпустили два минометных снаряда, по Многостороннему автомобильному пункту пропуска «Шебекино» – три. Также украинские артиллеристы обстреляли село Новая Таволжанка, там зафиксировано шесть прилетов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, рассказал Гладков.

29 июня Гладков сообщал, что военные Вооруженных сил Украины открыли огонь из минометов по хутору Панков, расположенном в Шебекинском городском округе.

Белгородская область России граничит с Украиной, в частности с Черниговской областью.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.