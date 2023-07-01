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Гладков сообщил о снижении интенсивности обстрелов Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 23 снаряда по территории Белгородской области за сутки

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины 30 июня выпустили по региону в общей сложности 23 снаряда.

Так, в Белгородском районе по селу Солнцевка ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Без последствий обошлось и в хуторе Старый в Волоконовском районе, который был обстрелян из миномета.
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В Шебекинском городском округе по хутору Панков ВСУ выпустили два минометных снаряда, по Многостороннему автомобильному пункту пропуска «Шебекино» – три. Также украинские артиллеристы обстреляли село Новая Таволжанка, там зафиксировано шесть прилетов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, рассказал Гладков.

29 июня Гладков сообщал, что военные Вооруженных сил Украины открыли огонь из минометов по хутору Панков, расположенном в Шебекинском городском округе.

Белгородская область России граничит с Украиной, в частности с Черниговской областью.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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Обстрелы Белгородской области
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