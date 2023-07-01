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Боррель ожидает поворотных событий на Украине

Боррель заявил об ожидании «очень важных» событий по Украине

Во время председательства Испании в Совете Евросоюза следует ожидать «очень важные» события по украинскому конфликту. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель в беседе с телеканалом TVE.

По словам политика, эти события коснутся не только вооружённого противостояния на поле боя, но и «более или менее теневых» переговоров, призванных перевести конфликт в стадию дипломатического урегулирования.

«Все успокоилось [в России], но мы не знаем, что там происходит», — цитирует Борреля Общественная служба новостей.

Он добавил, что переговоры Москвы и Киева напрямую зависят от событий, которые случатся в скором времени.

Ранее сообщалось о том, что ЕС может превратить Еврофонд мира в Оборонный фонд Украине.

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