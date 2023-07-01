Российские военные пресекли четыре атаки ВСУ

Военнослужащие 200-й бригады «Южной» группировки Вооруженных сил Российской Федерации за прошедшие сутки пресекли четыре атаки Вооруженных сил Украины, уничтожив танк, боевую машину пехоты и три группы пехоты противника. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

«В течение полутора недель были масштабные накаты противника, он скапливался и заходил с тяжелой техникой и с подготовкой артиллерии. Там впереди стоит наша пехота и удерживает противника», — заявил разведчик с позывным «Вжик».

«Вжик» отметил, что украинские войска ведут наступление, применяя танки и бронетехнику.

«Был накат на наши позиции, и вот мы видим уничтоженная БМП противника расчетом ПТУР. И еще одна МТЛБ была подбита, кроме того, наблюдаем еще одну уничтоженную БМП, – отметил оператор беспилотного летательного аппарата.

Корреспондент также указал, что операторам российских БПЛА во время облета позиций ВСУ удалось обнаружить дым от артиллерийского выстрела, предположительно, из гаубицы Д-30 калибра 122 мм. Они передавали координаты для контрбатарейной борьбы.

На видео, снятом оператором дрона, можно было увидеть, как ВСУ атакуют позиции российской армии танковым огнем, в ответ российские бойцы, корректируя работу при помощи БПЛА, уничтожают украинский танк.

Спустя какое-то время ВСУ бросают на этот участок группу солдат, туда тоже ведется огонь. В течение суток бойцы ВС РФ пресекли четыре попытки Вооруженных сил Украины закрепиться на данном участке, сообщает агентство.

Также сообщалось, что подразделениями российской группировки «Восток» была отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.