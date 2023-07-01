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Бойцы штурмовых групп ЦВО в Донбассе были награждены заместителем министра обороны

Замминистра обороны генерал Горемыкин наградил бойцов штурмовых групп ЦВО в Донбассе

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил за мужество и героизм бойцов штурмовых групп Центрального военного округа (ЦВО), действующих на Краснолиманском направлении в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Всего государственные и ведомственные награды получили более 50 военных. Бойцам были вручены, в том числе, орден Мужества, медали Суворова, Жукова, «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших» и Георгиевский Крест четвертой степени.

Командир штурмовой группы с позывным «Белорус», награжденный орденом Мужества, сообщил, что его бойцы неоднократно получал награды за выполнение боевых задач по захвату опорных пунктов противника.

Вручение наград военнослужащим происходило в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в зоне Специальной военной операции (СВО). Генерал Горемыкин поблагодарил бойцов за личный вклад, мужество, стойкость и высокий профессионализм при выполнении боевых задач.

Ранее сообщалось, что артиллеристами Южной группировки российских войск в зоне СВО был уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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