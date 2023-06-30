Лавров высказался об отношении Байдена к конфликту на Украине

Президент США Джо Байден не проявляет интереса к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».

«Насчет позиции президента США Джо Байдена и его администрации. <…> Они ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы, когда прозвучала инициатива африканских стран и инициатива президента Бразилии [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы», – цитирует Лаврова «Москва 24».

По его словам, Запад открыто говорит о желании перетянуть друзей, единомышленников и партнеров России на сторону президента Украины Владимира Зеленского в стремлении «нанести России стратегическое поражение».

Лавров подчеркнул, что страны глобального Юга отказались от подписывания совместных заявлений с Западом на встрече в Копенгагене, посвященной Украине.

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается собрать нацистскую коалицию против России и Белоруссии. Он отметил, что в Европе «посеяны зерна ненависти, расового превосходства, зерна отмены культуры, в том числе и славянской».