Профессор военной истории Университета Калгари Александр Хилл считает, что прямое участие войск Североатлантического альянса в конфликте на Украине может спровоцировать ядерное оружие. Об этом он написал в статье для издания Asia Times.

«К счастью, дебаты в российских политических кругах о возможности и готовности применения ядерного оружия остаются очень гипотетическими, по крайней мере сейчас», — отмечается в публикации.

Автор указывает, что для контрнаступления Украина смогла собрать серьезное количество западной техники и большое количество войск, однако, по его словам, большая часть из них уже задействована на фронте, а потери при этом у ВСУ значительные.

«После нескольких недель боев становится понятным, что оптимистичные ожидания относительно успеха этого контрнаступления вряд ли оправдаются», — уверен Хилл.

Профессор подчеркнул, что украинские войска не могут позволить себе несколько наступлений, какую бы технику западные страны ни предоставляли Киеву, а дополнительные ресурсы, направляемые Украине, вряд ли окажутся решающими на фронте.

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что контрнаступление ВСУ может завершиться уже осенью.

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