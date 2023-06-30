Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Главком ВСУ Залужный рассказал об украинском контрнаступлении

Залужный заявил, что его бесят слова о медленном контрнаступлении Украины

close
100%
Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью газете The Washington Post, что его бесят упреки Запада в медленном темпе украинского контрнаступления.

По словам Залужного, если на Западе хотят, чтобы контрнаступление ВСУ продвигалось быстрее, ему необходимо большее количество вооружения.

«Это не шоу ... Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы ... Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы», — резюмировал Залужный.

Он добавил, что украинской армии не хватает артиллерийских снарядов. Также российская армия имеет превосходство в воздухе.

Залужный подчеркнул, что находится в постоянном контакте со своим американским коллегой генералом Марком Милли, и надеется, что Милли поможет ему решить проблемы со снабжением.

28 июня Залужный рассказал в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США Милли о ситуации на фронте.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях