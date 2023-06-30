Главком ВСУ Залужный рассказал об украинском контрнаступлении

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью газете The Washington Post, что его бесят упреки Запада в медленном темпе украинского контрнаступления.

По словам Залужного, если на Западе хотят, чтобы контрнаступление ВСУ продвигалось быстрее, ему необходимо большее количество вооружения.

«Это не шоу ... Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы ... Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы», — резюмировал Залужный.

Он добавил, что украинской армии не хватает артиллерийских снарядов. Также российская армия имеет превосходство в воздухе.

Залужный подчеркнул, что находится в постоянном контакте со своим американским коллегой генералом Марком Милли, и надеется, что Милли поможет ему решить проблемы со снабжением.

28 июня Залужный рассказал в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США Милли о ситуации на фронте.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.