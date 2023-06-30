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Захарова отреагировала на решение Финляндии о сокращении помощи странам Африки

В МИД РФ заявили, что Финляндия превратилась в ретранслятор политики «хозяев» НАТО

Финляндия, вступив в НАТО, стала ретранслятором «североатлантических хозяев», заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя намерения финского правительства сократить финансовую помощь африканским государствам.

Она отметила, что в МИД РФ обратили внимание на новую программу правительства Финляндии, в которой содержатся положения, что помощь от этого государства развивающимся странам будет зависеть от порядка, основанного на правилах, которые диктует Запад.

Помимо этого, в министерстве также отреагировали на заявления министра по делам внешней торговли и международного развития Финляндии Вилле Тавио о намерении финских властей отказать в финансовой помощи африканским государствам, которые поддерживают РФ.

«Данное решение нельзя охарактеризовать иначе как беззастенчивое использование Западом программ содействия развивающимся странам в качестве рычага политического давления на государства, стремящиеся проводить самостоятельную политику», – передает слова Захаровой телеграм-канал ведомства.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что, вступив в НАТО, Финляндия потеряла свою самостоятельность. Происходящее в том числе демонстрирует лицемерие западных политиков.

«Все это иллюстрирует также циничность западных политиков, чьи лицемерные заявления по поводу заботы о людях в развивающихся странах на поверку оказываются стремлением накинуть колониалистскую удавку, лишить их права проводить независимую суверенную политику», – цитирует Захарову «Москва 24».

Она выразила уверенность, что африканские страны, с которыми Россия сотрудничает, не станут поддаваться этим провокациям.

Ранее Захарова заявляла, что высылка российских дипломатов из Финляндии связана с интересами натовских ячеек, контролируемых США.

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