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Минобороны: беспилотник коалиции США приблизился к военному объекту РФ в Сирии

Минобороны: дрон MQ-9 Reaper коалиции США приблизился к военному объекту РФ в Сирии

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Shutterstock

Беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции в Сирии незаконно приблизился к российским военным объектам в провинции Алеппо. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов, передает ТАСС.

Он указал, что эта коалиция, несмотря на соблюдение Россией условий меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и Минобороны США от 20 октября 2015 года, продолжает грубо нарушать протоколы деконфликтации. По словам контр-адмирала, эти нарушения носят целенаправленный и систематический характер.

«За сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов «коалиции», — сказал он.

Как сообщил Гуринов, отмечен случай приближения дрона MQ-9 Reaper к объекту российской группировки войск в районе аэродрома Квайрес, расположенном в провинции Алеппо.

Он обратил внимание, что данные полеты БПЛА проамериканской коалиции в Сирии не согласованы с российской стороной, «поэтому она не несет ответственности за их безопасность».

Ранее сообщалось об инциденте с американским дроном, который произошел утром 14 марта в районе Крыма. MQ-9 Reaper летел в направлении России с выключенным транспондером. Вместе с тем он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации.

После того, как ВС РФ обнаружили беспилотник, в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил ПВО. В Минобороны России отметили, что дрон потерял управление из-за резкого маневра и упал в воду.

Ранее сообщалось, что Россия провела серию операций против возглавляемой США коалиции в Сирии.

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