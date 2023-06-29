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В США узнали, что Вашингтон близок к передаче комплексов ATACMS Украине

WSJ: США близки к одобрению поставок Украине ракетных комплексов ATACMS

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U.S. Army

США близки к тому, чтобы одобрить поставки Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американских и европейских чиновников.

По данным издания, вопрос о предоставлении Киеву этих комплексов в настоящее время находится на стадии согласования на самом высоком уровне.

«В последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS», — цитирует WSJ слова высокопоставленного представителя оборонного ведомства Украины.

На прошлой неделе сообщалось, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял резолюцию о передаче Украине ATACMS. Отмечалось, что группа конгрессменов призвала президента США Джо Байдена «немедленно предоставить Украине ATACMS в количестве, достаточном для скорейшей победы Украины».

Поставки оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS с дальностью 300 км уже несколько месяцев являются предметом интенсивных дебатов в США. Почти год назад советник по национальной безопасности Джейк Салливан опасался, что отправка ATACMS может привести к тому, что конфликт в конечном итоге перерастет в Третью мировую войну, потому что Украина может использовать это оружие для атаки вглубь российской территории.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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