Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подсчитал, сколько лет может потребоваться Украине, чтобы взять под контроль потерянные территории при нынешней скорости наступления украинских войск. Об этом он написал в своем блоге.

По словам журналиста, за первые две недели контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили только 113 кв. км территории, которая ранее контролировалась российской армией. При этом большая часть из этих км – открытая местность. Вместе с тем Херш указал, что за последние десять дней украинским войскам не удалось пробиться через оборону РФ «каким-либо существенным образом».

«При темпах украинского наступления, по словам информированного чиновника, военным (президента Украины Владимира) Зеленского понадобится 117 лет, чтобы избавить страну от российских войск», — заявил журналист.

На прошлой неделе бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что через две недели контрнаступление ВСУ может окончиться провалом.

24 июня замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского рассмешили слова о будущей победе его страны.