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FT узнала о возможности Евросоюза отправить военные миссии на Украину

FT: проект гарантий безопасности Евросоюза допускает отправку военных миссий на Украину

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Depositphotos

Проект Евросоюза по гарантиям безопасности для Украины допускает отправку в страну военных миссий. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, для возможной отправки военных миссий на территорию Украины необходимо согласие всех членов союза.

«Они (гарантии безопасности. — «Газета.Ru») также пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских войск и возможность военных миссий ЕС на Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами», — говорится в публикации.

Ранее в этот же день канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна, как и другие нейтральные государства, требуют указания их статуса в гарантиях безопасности для Украины, если такие ей будут предоставлены.

Также газета Financial Times писала, что Евросоюз может предложить Украине гарантии безопасности по итогам саммита организации, который состоится 29-30 июня.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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