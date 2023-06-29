FT узнала о возможности Евросоюза отправить военные миссии на Украину

Проект Евросоюза по гарантиям безопасности для Украины допускает отправку в страну военных миссий. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, для возможной отправки военных миссий на территорию Украины необходимо согласие всех членов союза.

«Они (гарантии безопасности. — «Газета.Ru») также пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских войск и возможность военных миссий ЕС на Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами», — говорится в публикации.

Ранее в этот же день канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна, как и другие нейтральные государства, требуют указания их статуса в гарантиях безопасности для Украины, если такие ей будут предоставлены.

Также газета Financial Times писала, что Евросоюз может предложить Украине гарантии безопасности по итогам саммита организации, который состоится 29-30 июня.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.