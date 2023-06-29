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ВСУ рекомендовали жителям приграничной с Россией области эвакуироваться

Украинский генерал Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области к отъезду

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) призвали жителей приграничной с Россией Сумской области эвакуироваться. Об этом командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Сумское направление фронта остается одним из самых опасных.

«Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать», — написал Наев.

Генерал-лейтенант добавил, что местные жители могут обращаться к региональным властям, которые знают пути эвакуации.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в середине июня также сообщал, что власти региона готовы к эвакуации жителей приграничья.

По его словам, власти Курской области отработали все сценарии и эвакуационные планы. Старовойт подчеркнул, что у властей есть точное понимание, сколько людей проживает на территории региона.

Также Старовойт сообщал, что военные Вооруженных сил Украины атаковали поселок Глушково.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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