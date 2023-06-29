Руководство военкоматов Украины проверят на коррупцию

Первый заместитель министра обороны Украины, Александр Павлюк, объявил о создании специальной рабочей группы, которая будет проводить проверку руководителей военкоматов на возможные случаи коррупции. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Рабочая группа уже сформирована. В ее состав входят силовые структуры, такие как нацагентство по предотвращению коррупции, государственное бюро расследований, СБУ и национальная полиция, которые будут заниматься проверкой различных аспектов — от мониторинга образа жизни руководства территориальных центров комплектования (так называют военкоматы на Украине) до выявления нарушений действующего законодательства», — приводит слова Павлюка «Страна.ua».

По словам Павлюка, антикоррупционные органы будут оценивать соответствие деклараций военнослужащих их реальному образу жизни, а представители Вооруженных Сил Украины будут рассматривать работу военкоматов, выполнение поставленных задач и наличие жалоб на их деятельность.

В мае государственное бюро расследований Украины начало расследование дела по статье «злоупотребление служебным положением» в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. По информации издания «Украинская правда», Борисов приобрел виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов на испанском побережье во время российской спецоперации на Украине. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными Силами Украины, Валерию Залужному, срочно уволить Борисова за коррупционные действия.

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады, Давид Арахамия, который возглавляет фракцию «Слуга народа» в парламенте, заявил, что он инициирует проверку всех военкоматов на территории Украины на предмет коррупции и злоупотребления должностным положением руководителей военкоматов.

Ранее в Киеве признали, что контрнаступление не стало «блицкригом».