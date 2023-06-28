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В Киеве рассказали, сколько военных прошли обучение в странах Европы

Замначальника Генштаба ВСУ Наев: 24 тыс. солдат прошли обучение в странах Евросоюза

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Evgeniy Maloletka/AP

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что 24 тыс. украинских военных прошли обучение в странах Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в текущий момент военнослужащие ВСУ проходят обучение в нескольких европейских странах, а также участвуют в военных маневрах в Великобритании. Кроме этого, личный и корабельный состав военно-морских сил ВС Украины привлекут на учения Sea Breeze.

«В целом в странах ЕС прошли подготовку уже 24 тыс. украинских военных», — отметил Наев.

До этого стало известно, что 10 украинских капелланов прошли двухнедельный курс обучения в Королевской армии Великобритании.

Отмечается, что во время курса капелланы должны были больше узнать о том, как оказывать духовную поддержку и пастырскую заботу для военнослужащих Украины.

Накануне замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев разыскивается по статье уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее в ВСУ назвали место базирования западных самолетов в случае их поставки на Украину.

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