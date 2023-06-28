Стало известно о выгрузке танков Abrams в польском порту

В среду, 28 июня, в порту Щецина, расположенном на северо-западе Польши, началась выгрузка на берег американских танков Abrams. Об этом сообщает телеканал TVP.

По его данным, в страну доставили ротный комплект из 14 танков Abrams. Эти боевые машины были сняты с вооружения корпуса морской пехоты США. Они поступят на вооружение 1-й Варшавской бронетанковой бригады.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Речь идет о первой партии танков, которые Варшава купила у Вашингтона. В текущем году ожидается поставка в Польшу из Соединенных Штатов еще двух ротных комплектов Abrams. Это позволит польским вооруженным силам сформировать первый батальон, оснащенный этими танками.

В июне Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, сколько Варшава в этом году получит танков Abrams.