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Стало известно о выгрузке танков Abrams в польском порту

TVP: в польском порту Щецина начали выгружать на берег танки Abrams

В среду, 28 июня, в порту Щецина, расположенном на северо-западе Польши, началась выгрузка на берег американских танков Abrams. Об этом сообщает телеканал TVP.

По его данным, в страну доставили ротный комплект из 14 танков Abrams. Эти боевые машины были сняты с вооружения корпуса морской пехоты США. Они поступят на вооружение 1-й Варшавской бронетанковой бригады.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Речь идет о первой партии танков, которые Варшава купила у Вашингтона. В текущем году ожидается поставка в Польшу из Соединенных Штатов еще двух ротных комплектов Abrams. Это позволит польским вооруженным силам сформировать первый батальон, оснащенный этими танками.

В июне Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, сколько Варшава в этом году получит танков Abrams.

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