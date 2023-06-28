Столтенберг назвал условие членства Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины в конфликте с Россией является условием для любой дискуссии о членстве Киева в альянсе. Об этом сообщает ТАСС.

«Самая срочная задача сейчас — это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство», — сказал он.

По его словам, основные силы Запада должны быть направлены на то, что бы обеспечить победу Киева.

«И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины», — добавил генсек альянса.

Также Столтенберг заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля усилит политические связи с Украиной.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял во время выступления на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Евросоюз, «то же самое» ее ждет и с вступлением НАТО.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Киев осознает, — стране на фоне боевых действий пока не будет предоставлено членство в Североатлантический альянс.

Ранее Зеленский объяснял, почему есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО