Китайские СМИ пишут, что в стране изучают сценарии тотальной войны

На фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами китайские военные начали моделировать сценарии «тотальной войны», пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на принимающих участие в проекте ученых.

«Китайские военные недавно включили сценарий «тотальной войны» при тестировании и оценке характеристик нового оружия на фоне того, как риск военного конфликта между Китаем и США достиг самого высокого уровня за последние десятилетия», — пишут авторы статьи.

Уточняется, что «тотальная война» подразумевает мобилизацию всех доступных ресурсов, включая армию, гражданское население и национальной экономики.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин выразила надежду на то, что США сосредоточатся на собственных проблемах и смогут сыграть конструктивную роль в мире, комментируя заявление президента США Джо Байдена о «колоссальных проблемах» Китая.

Ранее кандидат в президенты США назвала самую опасную внешнюю угрозу для страны.