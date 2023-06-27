РФ впервые применила «Охотник» в зоне спецоперации

Вооруженные силы России впервые ударили по военным объектам украинской армии тяжелым ударно-разведывательным российским беспилотником С-70 «Охотник». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным канала, этот беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был впервые применен в зоне специальной военной операции России на Украине.

В публикации указывается, что беспилотник разрабатывался с 2012 года по заказу Министерства обороны РФ. Его вес доходит до 20 тонн (боевая нагрузка — 3 тонны бомб и ракет), а размах крыльев составляет 19 метров. С-70 «Охотник» способен пролететь до 6 тысяч километров с максимальной скоростью до 1400 км/ч.

Ранее сообщалось, что офицер американской армии в отставке Брент Иствуд восхитился российским беспилотником С-70Б «Охотник». Он считает, что лучшей способностью БПЛА является режим, позволяющий применять его в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57.