Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РФ впервые применила «Охотник» в зоне спецоперации

Mash: ВС России впервые ударили по объектам ВСУ беспилотником C-70 «Охотник»

close
100%
Пресс-служба ОАК

Вооруженные силы России впервые ударили по военным объектам украинской армии тяжелым ударно-разведывательным российским беспилотником С-70 «Охотник». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным канала, этот беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был впервые применен в зоне специальной военной операции России на Украине.

В публикации указывается, что беспилотник разрабатывался с 2012 года по заказу Министерства обороны РФ. Его вес доходит до 20 тонн (боевая нагрузка — 3 тонны бомб и ракет), а размах крыльев составляет 19 метров. С-70 «Охотник» способен пролететь до 6 тысяч километров с максимальной скоростью до 1400 км/ч.

Ранее сообщалось, что офицер американской армии в отставке Брент Иствуд восхитился российским беспилотником С-70Б «Охотник». Он считает, что лучшей способностью БПЛА является режим, позволяющий применять его в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях