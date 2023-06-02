ВС России сформируют два военных округа

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский анонсировал изменения в структуре Вооруженных сил в этом году.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад», — уточнил Бурдинский в комментарии РИА Новости.

В России будут сформированы два военных округа. Речь идет о Московском и Ленинградском.

Также заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2023 года в ВС России приняли более 134 тысяч человек.

За 2023 год уже выпустили более 600 танков.

Ранее сообщалось, что в Белгороде беспилотник взорвался над проезжей частью, обломки упали на дорогу. Пострадали два человека. Также 1 июня над городом сработала система ПВО. Кроме того, продолжаются массированные обстрелы Шебекинского городского округа, только за последние сутки были ранены 12 человек. Минобороны сообщило о ночных попытках прорыва украинских военных в Шебекино. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».