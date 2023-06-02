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Источник рассказал о секрете «живучести» АПЛ «Дмитрий Донской»

ТАСС: непотопляемость и живучесть АПЛ «Дмитрий Донской» обеспечивает ее техэкипаж

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ЦКБ «Рубин»

Непотопляемость и живучесть тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» обеспечивает технический экипаж в сокращенном составе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

По его словам, АПЛ в текущий момент находится в Центре судоремонта «Звездочка», а его «непотопляемость и живучесть» обеспечивает технический экипаж сокращенного состава, который находится на борту корабля.

Он подчеркнул, что пока никакие работы с крейсером не проводились, активная зона реактора не изымалась.

Ранее источник заявил, что прекращение боевой службы атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» спровоцировано выработкой активной зоны его ядерного реактора.

В последние годы крейсер обеспечивал испытания новых атомных подводных лодок классов «Борей», «Борей-А», «Ясень» и «Ясень-М».

До этого глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Дмитрий Донской» был выведен из боевого состава ВМФ Российской Федерации.

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