Источник рассказал о секрете «живучести» АПЛ «Дмитрий Донской»

Непотопляемость и живучесть тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» обеспечивает технический экипаж в сокращенном составе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

По его словам, АПЛ в текущий момент находится в Центре судоремонта «Звездочка», а его «непотопляемость и живучесть» обеспечивает технический экипаж сокращенного состава, который находится на борту корабля.

Он подчеркнул, что пока никакие работы с крейсером не проводились, активная зона реактора не изымалась.

Ранее источник заявил, что прекращение боевой службы атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» спровоцировано выработкой активной зоны его ядерного реактора.

В последние годы крейсер обеспечивал испытания новых атомных подводных лодок классов «Борей», «Борей-А», «Ясень» и «Ясень-М».

До этого глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Дмитрий Донской» был выведен из боевого состава ВМФ Российской Федерации.