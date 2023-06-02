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В ДНР рассказали, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли республику

В ДНР заявили, что ВСУ за сутки 84 раза обстреливали республику, погибли три мирных жителя

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска за текущие сутки 84 раза обстреливали населенные пункты республики, выпустив по ним 575 снарядов. Об этом говорится в Telegram-канале СЦКК.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстрелах использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также артиллерию калибра 155 мм, стандартного для армий стран Североатлантического альянса, и 152 мм.

В СЦКК заявили, что Украина атаковала районы семи населенных пунктов республики: Владимировки, Горловки, Ольгинки, Гольмовского, Ясиноватой, Новотроицкого и Донецка.

Сообщается, что в результате обстрелов погибли три мирных жителя, еще четыре человека, в том числе двое детей, получили ранения. Кроме этого, повреждения получили 34 дома и 7 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 38 раз обстреляли территорию ДНР.

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