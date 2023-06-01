Зеленский оценил число стран, готовых поставить Украине истребители

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставить Украине истребители готово большое количество стран. Заявление было сделано политиком на пресс-конференции по итогам второго саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе, передает ТАСС.

«Сегодня я услышал мощную поддержку, большое количество государств, и что важно — большое количество истребителей», — заявил украинский лидер перед журналистами.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Политик призвал США сыграть главную роль в предоставлении Киеву боевых самолетов, так как они производят истребители F-16.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова обучать украинских пилотов владению истребителями F-16.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров назвал планы западных государств по поставкам истребителей Киеву «неприемлемой эскалацией».