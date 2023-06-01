Посол Келин предупредил о риске размещения оборонных заводов Запада на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что мощности по производству западной техники на Украине станут законными целями для ударов Российской Федерации.

По его словам, производственные объекты крупнейшей оборонной компания Великобритании BAE Systems в случае их размещения на украинской территории рискуют стать целями для ударов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Келин подчеркнул, что это может произойти на ранней стадии потенциального размещения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с представителями оборонной компании из Великобритании договорился о запуске производства на украинской территории.

До этого немецкое издание Handelsblatt писало, что концерн Rheinmetall основал совместное предприятие с «Укроборонпромом» для ремонта и производства бронетехники непосредственно на Украине.