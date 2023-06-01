В Польше заявили о начале контрнаступления Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина уже начала контрнаступление. Об этом он сказал в интервью изданию Wprost.

По словам Моравецкого, эффективность украинского наступления покажут ближайшие месяцы, и ответ на вопрос о том, как долго продлится конфликт будет ближе.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин высказывал мнение, что после поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут) Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы вести полномасштабное контрнаступление. Он отмечал, что изначально контрнаступление ожидалось в самом начале весны. Кроме того, были попытки подготовки к нему, однако после взятия Артемовска ВСУ будто «сломались».

До этого сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники подробно ознакомили его со своими планами по проведению контрнаступления. Сенатор не ответил утвердительно на вопрос о том, сможет ли Украина к концу года вытеснить российские войска со своей территории. При этом он отметил, что Киев должен первоначально сосредоточиться на возвращении некоторых стратегически важных позиций.