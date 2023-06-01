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Политолог объяснил, почему Зеленскому выгодно оттягивать контрнаступление ВСУ

Политолог Родионов: оттягивая контрнаступление Зеленский получит больше западных денег

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президенту Украины выгодно оттягивать контрнаступление ВСУ и лавировать между Западом и собственным народом. Такое мнение в интервью ФАН выразил директор Центра геополитических исследований при Институте инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов. По его словам, украинский лидер пытается оказывать влияние на все стороны конфликта.

«Поскольку военные шансы Украины весьма малы, Зеленский будет пытаться по полной выжать из этого самого ожидания: трепать нервы российским ВС, водить за нос собственное общество — мол, потерпите, вот-вот конртнаступ; продолжать клянчить у Запада деньги и оружие — мол, мы не можем начать потому, что мало дали», — прокомментировал эксперт.

Он добавил, что сегодня многочисленные эксперты пытаются разглядеть признаки украинского контрнаступления на самых различных направлениях. Однако, по его словам, атака противника широким фронтом невозможна.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин высказал мнение, что после поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут) Вооруженные силы Украины не готовы вести полномасштабное контрнаступление.

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