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Стало известно, что за неопознанный объект упал в Калужской области

Shot: сбитый в Калужской области БПЛА оказался советским Ту-141 «Стриж»

Беспилотник, сбитый в Калужской области, оказался советским Ту-141 «Стриж», сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, беспилотник удалось опознать после осмотра места падения обломков аппарата.

Отмечается, что подобные беспилотники падали в регионе дважды.

«Обломки «Стрижей» находили под Калугой — 17 мая у трассы А108 (был сбит ПВО) и 6 февраля в лесу (зацепился за дерево). Также беспилотник Ту-141, нашпигованный взрывчаткой, падал в Киреевске под Тулой 26 марта (был сбит ПВО)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские солдаты переделывают советские беспилотники, устанавливая дополнительный топливный бак и начиняя их взрывчаткой. После модернизации «Стрижи» могут пролетать до 1000 км.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что в Дзержинском районе Калужской области, в поле около поселка Товарково, упал неопознанный объект.

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