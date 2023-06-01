Польша передала полиции Молдавии оружие и боеприпасы

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский в своем Twitter заявил, что ведомство передало Молдавии большой груз с оружием, боеприпасами и оборудованием на фоне «попыток внутренней дестабилизации».

По его словам, молдавской полиции передали два самолета Hercules и 4 самолета CASA, оружия, боеприпасов и снаряжения от служб, подведомственных МВД.

Ранее сообщалось, что парламент Молдавии обсудит возможность введения санкций против иностранных граждан за «дестабилизацию» ситуации в стране. Об этом сообщил председатель парламента Игорь Гросу.

При этом спикер парламента подчеркнул, что выявлением попыток дестабилизации должны заниматься Генеральная прокуратура и Служба информации и безопасности (СИБ).

Он пояснил, что для применения санкций или других ограничительных мер против иностранных граждан важно иметь доказательства.