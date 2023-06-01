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ФСБ: спецслужбы США «заразили» телефоны Apple, зарегистрированные на дипведомства РФ

ФСБ России раскрыла операцию спецслужб США по слежке за дипломатами через устройства Apple

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Depositphotos

Федеральная служба безопасности России совместно с Федеральной службой охраны вскрыла разведывательную акцию спецслужб США, проведенную с использованием мобильных устройств компании Apple. Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ.

«В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов «Apple»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти аномалии в том числе были обусловлены работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО).

По данным службы, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов Apple. При этом кроме российских абонентов зафиксированы факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в РФ, включая страны-члены НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

В ФСБ заявляют, что полученная информация указывает на то, что Apple тесно сотрудничает с национальным разведсообществом, в частности АНБ США. Кроме того, компания не способна обеспечивать конфиденциальность персональных данных пользователей.

Ранее сообщалось, что в Совфеде обвинили США, Германию и Финляндию в атаках на систему праймериз «Единой России».

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