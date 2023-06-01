Сестра Ким Чен Ына: Пхеньян в ближайшее время выведет на орбиту новый спутник-разведчик

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян в ближайшее время осуществит повторный запуск ракеты-носителя с разведывательным спутником, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Ё Чжон, занимающей должность руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи, военный спутник-разведчик скоро будет выведен на орбиту и приступит к выполнению задач.

США и их союзники, считает Ким Ё Чжон, опасаются разведывательных возможностей КНДР, поэтому Пхеньян будет прилагать дальнейшие усилия к разработке разведывательных средств.

Она назвала лицемерной критику, начавшуюся в адрес Северной Кореи после неудачной попытки запуска спутника. В таком случае, заявила Ким Ё Чжон, необходимо осудить за запуск тысяч спутников США и другие страны.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные корабли осуществляют работы по подъему из воды обломков северокорейской ракеты-носителя с разведывательным спутником, упавшей в Желтое море.