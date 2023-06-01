Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сестра Ким Чен Ына: Пхеньян в ближайшее время выведет на орбиту новый спутник-разведчик

ЦТАК: КНДР скоро снова запустит в космос новый разведывательный спутник

close
100%
Korean Central News Agency/AP

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян в ближайшее время осуществит повторный запуск ракеты-носителя с разведывательным спутником, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Ё Чжон, занимающей должность руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи, военный спутник-разведчик скоро будет выведен на орбиту и приступит к выполнению задач.

США и их союзники, считает Ким Ё Чжон, опасаются разведывательных возможностей КНДР, поэтому Пхеньян будет прилагать дальнейшие усилия к разработке разведывательных средств.

Она назвала лицемерной критику, начавшуюся в адрес Северной Кореи после неудачной попытки запуска спутника. В таком случае, заявила Ким Ё Чжон, необходимо осудить за запуск тысяч спутников США и другие страны.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные корабли осуществляют работы по подъему из воды обломков северокорейской ракеты-носителя с разведывательным спутником, упавшей в Желтое море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях