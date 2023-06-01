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СЦКК: за сутки территория ДНР была обстреляна 38 раз

СЦКК: украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 228 снарядов

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) 38 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

На Донецком направлении противником было совершено 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском — 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На Ясиноватском и Волновахском — по одному обстрелу из артиллерии 155 мм.

Всего ВФУ выпустило по территории ДНР 228 единиц различных боеприпасов.

Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк (Калининский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Владимировка.

За прошедшие сутки сведений о жертвах среди гражданских лиц не поступало.

В результате обстрелов повреждены 13 жилых домостроений в Петровском, Куйбышевском и Калининском районах Донецка, Старомихайловке.

Ранее сообщалось, что за предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 40 обстрелов. Было выпущено 264 единицы различных боеприпасов. Четыре мирных жителя получили ранения.

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