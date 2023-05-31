Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Контр-адмирал заявил о нарушениях со стороны ВВС США в Сирии

ЦПВС: грубые нарушения протоколов деконфликтации продолжаются со стороны США в Сирии

close
100%
Sra Erin Trower/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что пилоты ВВС США нарушают протоколы деконфликтации в Сирии: активируют системы вооружения при сближении с самолетами ВКС России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «международная коалиция», которую возглавляют США, продолжает грубо нарушать протоколы деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии»

«По-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии», — заявил он.

Ранее Гуринов заявил, что самолеты коалиции в Сирийской Арабской Республике стали часто активировать системы наведения вооружения на самолеты РФ, российские пилоты это фиксируют на востоке страны. 

По его словам, примером нарушения являются случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов «коалиции» на самолеты ВКС России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях