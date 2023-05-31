Контр-адмирал заявил о нарушениях со стороны ВВС США в Сирии

Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что пилоты ВВС США нарушают протоколы деконфликтации в Сирии: активируют системы вооружения при сближении с самолетами ВКС России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «международная коалиция», которую возглавляют США, продолжает грубо нарушать протоколы деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии»

«По-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии», — заявил он.

Ранее Гуринов заявил, что самолеты коалиции в Сирийской Арабской Республике стали часто активировать системы наведения вооружения на самолеты РФ, российские пилоты это фиксируют на востоке страны.

По его словам, примером нарушения являются случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов «коалиции» на самолеты ВКС России.