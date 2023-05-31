Врач рассказал, как проходит медосмотр будущих контрактников в центре отбора в Балашихе

Центр отбора кандидатов на военную службу по контракту оснащен всем необходимым для полноценного медицинского освидетельствования кандидатов. Об этом в беседе с РИАМО рассказал психиатр-нарколог Леонид Парастаев. Кроме того, по его словам, все процедуры проходят в максимально комфортных условиях для будущих военнослужащих.

«В данном центре есть все оборудование. Здесь делаем ЭКГ, флюорографию, проводится забор крови на все анализы, измеряется рост и вес, обследования проводят терапевты, психиатры, неврологи, отоларингологи, стоматологи, хирурги. Кандидаты проходят полное обследование», — отметил врач.

Он добавил, что многие кандидаты уже имеют опыт службы в Вооруженных силах и осознанно идут на исполнение своего гражданского долга.

Накануне депутат Московской городской думы Александр Семенников посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Парламентарий высоко оценил комфортную атмосферу в учреждении, а также отсутствие бюрократических трудностей для поступающих в ряды Вооруженных сил РФ.