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Врач рассказал, как проходит медосмотр будущих контрактников в центре отбора в Балашихе

Врач Парастаев: центр отбора контрактников в Балашихе оснащен всем необходимым

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Центр отбора кандидатов на военную службу по контракту оснащен всем необходимым для полноценного медицинского освидетельствования кандидатов. Об этом в беседе с РИАМО рассказал психиатр-нарколог Леонид Парастаев. Кроме того, по его словам, все процедуры проходят в максимально комфортных условиях для будущих военнослужащих.

«В данном центре есть все оборудование. Здесь делаем ЭКГ, флюорографию, проводится забор крови на все анализы, измеряется рост и вес, обследования проводят терапевты, психиатры, неврологи, отоларингологи, стоматологи, хирурги. Кандидаты проходят полное обследование», — отметил врач.

Он добавил, что многие кандидаты уже имеют опыт службы в Вооруженных силах и осознанно идут на исполнение своего гражданского долга.

Накануне депутат Московской городской думы Александр Семенников посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Парламентарий высоко оценил комфортную атмосферу в учреждении, а также отсутствие бюрократических трудностей для поступающих в ряды Вооруженных сил РФ.

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