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Политолог объяснил, какую цель преследовал Запад, направляя беспилотники на Москву

Политолог Шафир: направляя дроны на Москву, Запад решил нанести РФ психологический ущерб

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Илья Питалев/РИА Новости

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву была запланирована Западом, в первую очередь, чтобы нанести России психологический ущерб. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог-международник, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. По его словам, это попытка противника навести панику среди мирного населения РФ и «подогреть» протестные настроения.

«Психологический ущерб населению. Это проверка наших граждан тыловых регионов на устойчивость, которые, в отличие от жителей новых территорий, пока еще не сталкивались с ежедневными ударами и обстрелами. И не дай Бог, чтобы столкнулись», — подчеркнул политолог.

По его мнению, власти страны должны максимально оперативно реагировать на провокации, причем не только в военной сфере, но и в работе СМИ, а также служб, занимающихся психологической поддержкой граждан.

Утром 30 мая беспилотники атаковали Москву и Московскую область. В столице были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал.

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