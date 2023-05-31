Минобороны России сообщило о пресечении действий украинских ДРГ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки российским войскам на Купянском направлении удалось пресечь действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«В районах Синьковки, Тимковки и Котляровки пресечены действия трех украинских ДРГ», — сказал он.

Кроме того, представитель российского оборонного ведомства сообщил, что на этом направлении российские силы поразили подразделения Вооруженных сил Украины. Поражены подразделения ВСУ в районах Табаевки, Молчаново, Новомлынска, Берестового в Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР).

«В районах населенных пунктов Липцы и Синельниково в Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины», — добавил Конашенков.

Ранее Минобороны России сообщило, что на Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды Пятой мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат».