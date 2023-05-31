Минобороны РФ заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины

Российское Министерство обороны заявило, что воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожили последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».

По заявлению ведомства, удар был произведен 29 мая «высокоточным оружием» по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.

24 мая в Министерстве обороны России заявляли, что беспилотные быстроходные катера Вооруженных сил Украины попытались атаковать российский корабль «Иван Хурс» в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. По данным ведомства, украинские дроны атаковали корабль около 05:30 часов утра. Отмечалось, что все катера украинских войск удалось уничтожить огнем из штатного вооружения судна.

Также сообщалось, что беспилотные катера, которыми украинская армия пыталась атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс», были западного производства.

27 мая РИА Новости в своем Telegram-канале опубликовало видео прибытия в Севастополь разведывательного корабля «Иван Хурс», который был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ).