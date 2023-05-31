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Стало известно об атаке ВСУ на Брянскую область

Shot: ВСУ в течение двух часов атаковали Климовский район Брянской области

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Libkos/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение двух часов атаковали Климовский район Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, украинские войска использовали взрывчатку и дроны-камикадзе.

«Первая атака произошла накануне около 19:00: в МАПП «Новые Юрковичи» прилетел беспилотник-камикадзе и взорвался. Пострадавших удалось избежать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно через полтора часа ВСУ начали обстреливать село Куршановичи в 12 км от границы. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что Вооруженные силы Украины утром снова обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе.

Подтверждена информация о двух прилетах. Пострадавших нет. На некоторых улицах из-за повреждения линий электропередачи нет света. В настоящее время ремонтные бригады готовятся к восстановительным работам.

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