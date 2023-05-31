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Британия может превратить Украину в радиоактивное кладбище снарядами с обедненным ураном

Myśl Polska: Лондон превратит Украину в радиоактивное кладбище из-за обедненного урана

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Евгений Любимов/ZUMA/Global Look Press

Великобритания может превратить Украину в радиоактивное кладбище, поставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) снаряды с обедненным ураном. Об этом пишет журналист польской газеты Myśl Polska Яцек Меджицкий.

По словам журналиста, в середине мая после попадания ракеты в помещение завода «Катион» в Хмельницком, где якобы хранились «грязные» боеприпасы, перевезенные в Киев, появились все признаки радиоактивного заражения местности. Над местом взрыва образовалось облако, а в городе до сих пор действует дозиметрический патруль.

Меджицкий добавил, что в приграничных районах Польши и Словакии с Украиной, в направлении движения радиоактивного облака, наблюдается значительное повышение допустимого уровня висмута, который является продуктом распада обедненного урана. Он добавил, что местные власти с обеих сторон скрывают этот факт, чтобы не сеять панику.

Журналист считает, что в результате взрыва боеприпасов с обедненным ураном на Украине можно ожидать роста онкологических заболеваний, таких как лейкемия, рак соединительной ткани, органов дыхания и прочих.

Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ говорила, что радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном на Украине, накрыло территорию Польши.

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