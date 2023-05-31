Сенатор Шейкин предложил наделить ЧОПы правом сбивать дроны

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин заявил о необходимости предоставления негосударственным охранным структурам права сбивать беспилотники при защите объектов, которые не охраняются силовыми ведомствами, сообщает ТАСС.

Шейкин, комментируя атаки беспилотниками Москвы и Подмосковья, сказал, что следует рассмотреть легализацию действий негосударственных охранных структур для пресечения полетов беспилотных летательных аппаратов.

Сенатор уточнил, что он имеет в виду частные охранные предприятия, обеспечивающие безопасность важных, но не охраняемых полицией объектов. Эти охранные предприятия не имеют права сбивать дроны.

Ранее Министерство обороны России заявило, что в атаке на Москву и Подмосковье были задействовано восемь беспилотников.

«Все беспилотники противника поражены», — сообщили в военном ведомстве.

Три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.