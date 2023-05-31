Военный аналитик оценил эффективность французской техники на Украине

Французская военная техника, поставляемая Киеву, не обладает высокой эффективностью, так как была разработана для работы в странах Африки, сообщил URA.RU военный аналитик Александр Михайлов.

«Французский оборонно-промышленный комплекс со второй половины XX века был заточен под военные действия в <…> Африке <...> Геополитические интересы на этом континенте заставляли развивать вооружение в направлении жаркого, сухого, тропического либо пустынного климата», — заявил эксперт.

Он отметил, что французские танки, бронетехника, артиллерия лучше работают при высоких температурах или при сухом воздухе.

«Оно не создано для умеренных зон», — уточнил Михайлов.

По его словам, не только французская техника тяжело справляется с погодными условиями в зоне спецоперации.

«Осенью, зимой и весной были очень серьезные осадки, паводки <…> Техника утопала в грязи», — добавил военный аналитик.

Ранее французский активист Ксавье Моро заявил, что гаубицы Caesar не годятся для украинского конфликта.