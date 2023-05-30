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Шойгу: ВС РФ поразили комплекс Patriot в Киеве

Шойгу: армия России поразила комплекс ЗРК Patriot в Киеве

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации поразили зенитно-ракетный комплекс Patriot, расположенный в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.

«За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — заявил Шойгу.

Ранее высокопоставленный чиновник США заявил, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ), возможно, переместит американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot после подрыва одного из них гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Отмечается, что данное решение может быть принято, чтобы снизить вероятность того, что Patriot пострадают от российских ударов в будущем.

16 мая Министерство обороны России сообщило, что ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были уничтожены пять установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция.

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