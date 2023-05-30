НАТО усилила свое присутствие на севере Косово

Миссия НАТО в Косово и Метохии KFOR сообщила об усилении своего присутствия в четырех муниципалитетах на севере Косово, чтобы снизить риск эскалации. Об этом говорится на странице миссии в Twitter.

В KFOR также заявили, что продолжат принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и свободы передвижения в Косово.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними встали крупные силы косовской полиции, которые не допускали косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между гражданами и силовиками.

30 мая косовские сербы вновь собрались перед зданиями муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич утром 30 мая встретился с послами «пятерки» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации Европейского союза в республике на фоне ситуации вокруг Косово.