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Военный эксперт назвал «нестерпимой» атаку дронов на столицу России

Военный эксперт Прохватилов: в России нужно принимать меры реагирования после атаки беспилотников на Москву

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Алексей Никольский/РИА Новости

Атака беспилотников на Москву является «нестерпимой», поэтому в России нужно принимать необходимые меры реагирования, сказал радиостанции «Говорит Москва» старший научный сотрудник академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Даже если бы не было атак не только на Москву, но и вообще на российскую территорию, это все уже давно пора называть войной. Идет настоящая война. В дальнейшем украинская сторона будет наращивать атаки не только на столицу. Когда враг бомбит столицу, это же очевидно, что ситуация становится нестерпимой», — отметил эксперт.

По его мнению, в стране нужно принять меры, которые могут вводиться только при военном положении.

«Когда государство объявляет войну, вводится военное положение на территории всей страны. Это очень серьезная вещь, я думаю, российское военно-политическое руководство этого пока не хочет. Но противник к этому сознательно вынуждает», — добавил Прохватилов.

30 мая Baza сообщала, что порядка 25 беспилотных летательных аппаратов участвовали в утренней атаке на столичный регион. Как уточнили в издании, большую часть беспилотников удалось сбить силами ПВО в Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил в своем Telegram-канале, что в результате прилетов беспилотников в город нет пострадавших. По его словам, в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

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